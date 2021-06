Celso Portiolli - Divulgação / SBT

Rio - Celso Portiolli confirmou que o "Show do Milhão" estará de volta à televisão brasileira em breve. Em conversa com o podcast "Pod Delas", o apresentador revelou que estará no comando da nova edição da competição que estreou no SBT em novembro de 1999. Assumindo o lugar que pertencia a Silvio Santor, o comunicador revelou ter certo temor ao aceitar o convite da emissora para apresentar a atração.

“Tocou o telefone e era número desconhecido. Quando é número desconhecido, eu já falo: ‘Lá vem bucha’, porque é sempre do SBT. Não vem só notícia boa, vem bucha também", brincou Portiolli. "Aí atendi e era o Pelégio [Fernando Pelégio, diretor de planejamento artístico do SBT] (...) Aí ele falou: ‘Tenho uma notícia boa pra você. Você vai fazer o Show do Milhão’. Isso faz uns três meses”, contou.

"A primeira pergunta que eu fiz foi: ‘Quem autorizou?’, porque tem que ser o patrão. Se não fosse o patrão, eu não iria fazer”, declarou o apresentador. Celso relatou que chegou a receber uma ligação do setor comercial da emissora, para tratar dos detalhes da atração. “Quando me ligaram, eu falei: ‘Acho que não quero fazer’. Por que sou obrigado a fazer?”, comentou.

O apresentador do "Domingo Legal" ainda falou sobre a responsabilidade de substituir Silvio Santos no comando do formato. “Aí começou a história: ‘Como você vai fazer o Show do Milhão tendo o Silvio Santos como referência?’. Eu vou fazer do meu jeito. E os bordões? Parece que o patrocinador achou legal usar e a direção achou legal usar, mas do meu jeito, no meu timing, na minha pausa. Se tiver piloto, eu me vejo e me corrijo. Se não tiver piloto, vamos pra cima e vai pro ar”, garantiu o comunicador.

O "Show do Milhão" teve sua primeira edição exibida de 1999 a 2003, com uma curta temporada transmitida em 2009. Ainda não foi divulgada a data de estreia dos novos episódios do programa na SBT.