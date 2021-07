Usain Bolt - AFP

Publicado 25/07/2021 19:49

Rio - O ex-atleta jamaicano, Usain Bolt, se aposentou do atletismo em 2017, mas aos 34 anos, em entrevista ao portal "GE", confessou ter cogitado a abandonar aposentadoria há alguns meses antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio. No entanto, o treinador Glen Mills, que esteve com ele nas conquistas mundiais e olímpicas, não aceitou retornar.

"Quando comecei a ver o trabalho e a energia de todos nas competições fiquei empolgado, porque eu gosto muito do esporte. Mas aí fui perguntar para meu treinador: 'Vamos?' E ele disse que não topava", disse o ex-atleta.

Bolt diz que mantém "esperanças" de que alguém apareça para preencher o vácuo da aposentadoria. "Existe um vácuo que precisa ser preenchido. Espero que alguém apareça. Mas eu sempre expliquei para todos que não é só porque era rápido que as pessoas me amavam.

E, sim, também por causa da minha energia, o amor que tinha pelo esporte e as performances que protagonizei. Como depois das provas, com toda a energia que compartilhava com o público. É disso que o povo gosta".

Devido à pandemia da covid-19, as arenas estarão fechadas para evitar a disseminação em Tóquio. Questionado sobre ausência do público, Bolt disse que não será fácil para os atletas.

"Será um obstáculo para os atletas, mas eles precisam se concentrar no que é necessário fazer e lembrar da jornada que passaram para chegar até Tóquio. Olimpíadas sem público serão estranhas, mas façam o que tiver de ser feito".

Diante dos Jogos Olímpicos, o ex-atleta disse que está "ansioso" para acompanhar o torneio, principalmente as provas de atletismo, dessa vez, dentro de casa.

"Estou tranquilo por apenas assistir as provas e ver o que acontece. Vou relaxar no meu sofá, tomar uma cerveja e ver o máximo de provas que eu conseguir. Eu desejo o melhor para os atletas jamaicanos, espero que eles consigam ser dominantes como no meu tempo.

Estou me programando para tentar ver todas as finais. Pode ser que não consiga ver todas as eliminatórias, mas prometo me esforçar, porque sei que o nível estará altíssimo", disse Bolt.

Bolt aproveitou para comentar sobre as sapatilhas tecnológicas para os atletas correrem mais rápido, que provocou muito polêmica. Quanto a isso, Bolt disse que os seus recordes mundiais conquistados seriam "ridículos".

"Meus recordes mundiais seriam ridículos. Eu provavelmente correria 9.3 segundos nos 100m e 18s nos 200m. As pessoas sempre vão tentar encontrar maneiras inovadoras de correr rápido".

O ex-atleta Usain Bolt, durante a carreira, conquistou oito medalhas de ouro em três edições dos jogos: Pequim-2008, Londres-2012 e Rio-2016, além de ter sido 11 vezes campeão mundial e até hoje recordista nas provas de 100m e 200m.