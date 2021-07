Apresentador André Rizek - Foto: Reprodução/SporTV

Publicado 25/07/2021 19:22

Rio - O apresentador André Rizek, do SporTV, através da rede social, ironizou a PEC do voto impresso, que o presidente Jair Bolsonaro apoia e exige a impressão de cédulas para a apuração das próximas eleições.

Durante a apresentação das notas recebidas por brasileiros em modalidades, Rizek comentou que caso o torneio não adote o modelo impresso, o Brasil deveria pedir a exclusão dos Jogos Olímpicos.

"Tenho provas de que há fraude nessas notas da ginástica, surfe, skate, que a gente vê divulgada apenas eletronicamente... Se não forem impressas na próxima olimpíada, o Brasil não deve mandar delegação! Vamos boicotar isso daí. Nota impressa já!", ironiza o apresentador.

Tenho provas de que há fraude nessas notas da ginástica, surfe, skate, que a gente vê divulgada apenas eletronicamente… Se não forem impressas na próxima olimpíada, o Brasil não deve mandar delegação! Vamos boicotar isso daí. Nota impressa já! — André Rizek (@andrizek) July 25, 2021

Em 2020, Rizek brincou com o mesmo tema referente ao voto impresso, mas no caso do presidente Jair Bolsonaro ter dito que tinha provas de que as eleições presidenciais de 2018, onde foi eleito, foram fraudadas. Bolsonaro diz que poderia ter vencido o pleito no primeiro turno.