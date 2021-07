Com multa rescisória na casa dos R$ 300 milhões, Kaio Jorge pode o Santos de graça ao fim do contrato em dezembro - Ivan Storti/Santos

Publicado 25/07/2021 18:51

Santos - A multa rescisória avaliada em R$ 300 milhões não é garantia de que a venda de Kaio Jorge encherá os cofres do Santos. Com contrato até dezembro, a joia da Vila Belmiro não chegou a um acordo pela renovação à espera de ofertas da Europa. A pedido do técnico Jorge Jesus, o Benfica entrou na disputa com o Milan para contratar o atacante, de 19 anos.

O presidente do Santos, Andres Rueda, admitiu no sábado que negocia a venda de Kaio Jorge com um clube do exterior, que, de acordo com o 'ge', é o Benfica. Com o risco de perdê-lo de graça ao fim do contrato, o Peixe tenta melhorar a proposta na casa dos R$ 18 milhões.

O empresário do atacante, Giuliano Bertolucci, já foi procurado por Milan e a Juventus, da Itália. Para superar a concorrência, o Benfica pode envolver brasileiros fora dos planos de JJ na negociação.