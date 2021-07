Flávia Saraiva machucou o tornozelo direito na trave e e teve que desistir do resto da competição - Ricardo Bufolin/CBG

Publicado 25/07/2021 17:40

Tóquio - Embora tenha garantido a vaga na final da trave, Flávia Saraiva não teve a estreia que sonhou nas Olimpíadas de Tóquio. Uma das esperanças de medalha do Brasil na ginástica artística, a carioca machucou o tornozelo direito direito durante a apresentação no solo e teve que abandonar o restante da competição. Apesar do susto e das lágrimas derramadas, Flavinha mantém o otimismo de se recuperar a tempo de disputar a final, no dia 3 de agosto.

Amparada pela colega Rebeca Andrade, que brilhou em sua apresentação, garantindo vaga na final no solo, no salto e também no individual geral, Flávia Saraiva busca inspiração nas palavras da ginasta paulista para se recuperar. Rebeca sofreu três graves lesões no joelho em 2015, 2017 e 2019 e chegou a pensar em desistir da ginástica. Seu esforço foi recompensado e neste domingo ela só teve pontuação menor que a estrela Simone Biles.

"A Rebeca me disse palavras incríveis. Ela tem três cirurgias no joelho. Não é fácil o que ela fez. Ela voltou e correu atrás de todos os objetivos dela. Ela até falou isso para mim: 'Cara, se eu consegui depois de três cirurgias, você também consegue. Vamos lá, força'", revelou Flavia, otimista na recuperação:

"Tenho uma semana e meia para cuidar desse pé. Eu já havia lesionado ele antes e estou treinando não tem nem dois meses direito para competir numa Olimpíada. Tive que ter muita força para continuar treinando com dor e correr atrás do tempo perdido. Consegui chegar até aqui e estou muito feliz. Sempre tem o lado bom nas coisas. Estar numa final olímpica é muito importante".