Atleta Fabiana Claudino - Foto: Reprodução/Twitter

Atleta Fabiana ClaudinoFoto: Reprodução/Twitter

Publicado 25/07/2021 17:45

Rio - Estreando como comentarista nas transmissões da Globo, a jogadora Fabiana Claudino, utilizou as redes sociais para agradecer a oportunidade na emissora durante as Olimpíadas.

"Graças a Deus deu certo! Brasil estreando com vitória e eu me sentindo aliviada depois da estreia como comentarista", disse a jogadora. Com a presença do filho Asaf, de apenas três meses, a atleta revelou que ele estava no "colinho da mamãe", durante a vitória do Brasil por 3 sets a 0 sobre a Coreia do Sul.

Publicidade

Após os Jogos Olímpicos, Fabiana vai jogar no Osasco-Audax, e fez uma pausa devido ao nascimento do filho. "Obrigada pelo apoio e comentários durante a transmissão! Pra cima Brasil!", disse a atleta.

Graças a Deus deu certo! Brasil estreando com vitória e eu me sentindo aliviada depois da estreia como comentarista. Olha quem tava doido por um colinho da mamãe? Nos vemos no jogo Brasil x Rep Dominicana! Obrigada pelo apoio e comentários durante a transmissão! Pra cima Brasil! pic.twitter.com/BWwBREq9XJ — Fabiana Claudino (@FabianaClaudino) July 25, 2021