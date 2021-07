Edmundo - Reprodução / TV

EdmundoReprodução / TV

Publicado 22/07/2021 14:23

Rio - O repórter Tino Marcos se aposentou da TV depois de 35 anos no grupo Globo e vem revelando detalhes sobre sua vida pessoal e profissional após sua despedida. O jornalista já disse para qual time ele torce e, nesta quarta-feira, falou sobre ter problemas com o ex-atacante Edmundo na Seleção Brasileira durante uma entrevista ao canal "Camisa 21".

"Já briguei com jogador, sim. Tinha muita dificuldade com o Edmundo sempre. O Edmundo era um cara que você não sabia muito bem qual era o Edmundo que você ia encontrar", explicou o repórter.



Astro do cinema, Jamie Foxx posta fotos com a 10 da Seleção Brasileira, menciona Pelé e 'quebra' a internet

"Eu lembro que na seleção ele brincava que jogava no "Banguzinho", que é aquela galera que não joga, que só treina. E tinha dia que a gente dava bom-dia e ele já mandava uma na lata. Tive algumas dificuldades com ele", completou Tino Marcos.



O repórter também falou sobre sua relação com o narrador Galvão Bueno, dizendo que sempre manteve uma boa convivência com o locutor e que nunca brigou com ele, mesmo que ficasse com raiva em alguns momentos.



"Nunca briguei com o Galvão e se eu já fiquei p***, eu fiquei na minha, fiquei quieto. No máximo, de querer falar, dar uma informação, pedir uma brecha para o Galvão e ele continuar falando. Não à toa o apelido dele é "papagaio"", brincou Tino Marcos.