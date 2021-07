Jogador de vôlei de praia Vinícius Freitas e Anitta - Foto: Reprodução/Instagram

Publicado 25/07/2021 18:57

Rio - Elogiado por Anitta, o atleta brasileiro Vinícius Freitas agradeceu o comentário da cantora na rede social, além de terem uma breve conversa no privado.

"Quer me matar? Hahahha" e "Num brinca com meu coração não, mulher", disse o atleta, enquanto a cantora entre risadas, disse "arrasa". Ainda sem acreditar com o que estava acontecendo, Vinícius pediu para a Anitta ir à Tóquio.

O comentário da cantora foi feito na publicação do atleta olímpico em frente à uma praia, que disse ""Eu adoro vôlei de praia, menina", disse Anitta. Em seguida, um internauta "alertou" a cantora dizendo que o jogador de vôlei namorava um homem, e ainda assim, continuou brincando.

O atleta Vinícius Freitas cumpre a função de ajudar as duplas Evandro-Bruno Schmidt e Alisson-Pássaro a treinarem, enquanto Anitta segue uma agenda de compromissos nos Estados Unidos.