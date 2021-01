Boletim COVID-19 desta sexta-feira (8) Reprodução

Publicado 09/01/2021 07:27 | Atualizado 09/01/2021 07:50

Petrópolis - Segundo o boletim COVID-19 divulgado pela Secretaria de Saúdede Petrópolis nesta sexta-feira (8), o número de óbitos na cidade, desde março, início da pandemia, chegou ao número total de 414. Destas, 18 mortes foram confirmadas nas últimas 24h, totalizando 80 óbitos em dezembro e 20 óbitos em janeiro.

Petrópolis fez, até agora, 98.247 testes para COVID-19, com 12.724 resultados positivos e 83.690 negativos (levando em consideração Os dados divulgados no boletim apontam ainda quefez, até agora, 98.247 testes para COVID-19, com 12.724 resultados positivos e 83.690 negativos (levando em consideração testes rápidos e Swab). Há 1.833 casos em análise. Além de 9.665 pessoas recuperadas.

O autoridades de saúde. Esta é batalha que só venceremos em conjunto. Vamos reforçar a orientação e a fiscalização em toda a cidade”. Neste momento 89 pessoas estão internadas em leitos de UTI privados e pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e 95 em leitos clínicos privados e pelo(SUS), totalizando 184 internações. Ao todo, a ocupação de leitos clínicos pelo SUS é de 54,55% e de 71,26% em leitos de UTI. prefeito interino voltou a alertar a população para a necessidade urgente de evitar aglomerações e redobrar os cuidados com higiene: “É importante que a população faça a sua parte e cumpra as orientações das. Esta é batalha que só venceremos em conjunto. Vamos reforçar a orientação e a fiscalização em toda a cidade”.

Vacinas

Petrópolis receberá do Ministério da Saúde 99 mil doses de vacinas que atenderão às quatro primeiras fases de vacinação contra o coronavírus. O município também receberá os insumos necessários para aplicação destas doses na população.

Preocupado com o avanço da doença na cidade, o prefeito interino Hingo Hammes reforçou, na tarde desta sexta-feira, o interesse de adquirir mais doses para o município.



As remessas que serão enviadas pelo Governo Federal atenderão a um terço da população e serão utilizadas nas quatro primeiras fases da vacinação, obedecendo ao protocolo do Ministério da Saúde, destinadas aos idosos, profissionais da saúde, professores, pessoas com comorbidades e às forças de segurança.

doses suficientes para imunizar toda a população”, declarou Hingo Hammes.



O secretário de Saúde, Aloísio Barbosa da Silva Filho, esclareceu que será preciso aguardar as aprovações das “Temos outras 200 mil pessoas que precisam ser vacinadas e trabalharemos para adquirirsuficientes para imunizar toda a população”, declarou Hingo Hammes.O secretário de Saúde, Aloísio Barbosa da Silva Filho, esclareceu que será preciso aguardar as aprovações das vacinas pela Anvisa para que o processo de compra seja realizado. “Temos total interesse em adquirir doses da vacina para imunizar nossa população, só precisamos obedecer aos trâmites”, afirmou.

Ele explicou ainda que não há previsão de envio das vacinas por parte do Ministério e que, por isso, é precoce informar uma data de início para a vacinação. A Secretaria, no entanto, já está preparando toda a logística necessária.