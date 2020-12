Testagem em massa começou nesta sexta-feira Vinícius Magalhães/Firjan

Por O Dia

Publicado 06/12/2020 20:08

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) iniciou, na última sexta-feira (4), o programa de ampliação de testagem por RT-PCR para covid-19 em três unidades de saúde do Rio, com capacidade total de realizar 1.500 exames por dia. Ao todo, neste fim de semana, foram realizados 1.480 exames, que foram distribuídos entre o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), UPA do Colubandê, em São Gonçalo e Hospital Regional do Médio Paraíba Doutora Zilda Arns Neumann.

A escolha das três unidades iniciais de testagem levou em consideração o aumento de casos naquelas regiões e a oferta de exames RT-PCR já existente em outros municípios do estado. Desde outubro, em parceria com a SES, as secretarias municipais de saúde vêm aumentando a oferta de testes RT-PCR. Só em novembro foram realizados 92.925 exames, caracterizando um aumento de 74% em relação a outubro.

A SES esclarece que os exames devem ser agendados pelo aplicativo Dados do Bem. Os pedidos de agendamento precisam ser confirmados pelo usuário, para que sejam validados. Dessa forma, é importante ficar atento às notificações que chegam no app e confirmar a presença. Caso não possa comparecer ao exame, é importante desmarcar para que outra pessoa possa ser atendida.

Como funciona o aplicativo

O usuário deve baixar, pelo celular, o aplicativo do Dados do Bem, realizar um cadastro e responder a um simples questionário de autoavaliação. A partir dos dados fornecidos, a plataforma indica a possibilidade de ele estar infectado pelo novo coronavírus. Uma amostragem das pessoas cujas respostas ao questionário apontarem para uma alta probabilidade de covid-19 poderá ser chamada para a realização de testes.

O agendamento dos testes será de segunda a segunda, de 7h às 19h. O usuário receberá o dia e horário do agendamento na unidade mais próxima da sua moradia pelo próprio aplicativo. O resultado fica pronto em até 72 horas e também é disponibilizado pelo aplicativo.

Quem pode testar

Pacientes sintomáticos a partir de 12 anos, entre o primeiro e o sétimo dia de início dos sintomas, além de pessoas que tiveram contato próximo com casos confirmados de covid-19.

Passo a passo para baixar o aplicativo

Acesse a loja de aplicativos do seu celular e faça o download do app. Esta etapa pode ser realizada também pelo site Dados do Bem pelo link https://dadosdobem.com.br/.