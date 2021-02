Palácio Imperial começa a receber visitas no dia 16 de março Reprodução/Internet

Publicado 28/02/2021 14:09 | Atualizado 28/02/2021 14:11

Petrópolis - A ala esquerda do Palácio Imperial do Museu será reaberta no dia 16 de março em comemoração ao aniversário de Petrópolis. O anúncio foi feito na manhã deste sábado (27) pela assessoria do Museu. Os protocolos de funcionamento e de visitação ainda não foram divulgados.

Depois de quase um ano fechado devido à pandemia da COVID-19, o Museu Imperial iniciou sua reabertura ao público no início de fevereiro quando os jardins, a loja e a cafeteria foram autorizados a funcionarem. Dias depois, foi reaberto o Pavilhão das Viaturas.

Para entrar no Complexo do Museu Imperial é preciso passar por uma barreira sanitária, com aferição de temperatura. O uso de máscara é obrigatório. Totens de álcool em gel podem ser encontrados em diversos espaços, que são diariamente higienizados.

Para garantir o distanciamento no complexo é permitida a entrada de 150 visitantes simultaneamente. Os banheiros também estão abertos, porém os bebedouros permanecem fechados. A visitação dos jardins acontece de terça a sábado, das 8h às 17h. Do Pavilhão das Viaturas nos mesmos dias, das 10h as 17h e a cafeteria fica aberta também de terça a sábado, das 10h às 18h.

As ações on-line realizadas pelo Museu Imperial ao longo de 2020 somaram mais de um milhão de visualizações. Em 2021, a programação virtual continua. A partir de março, acontecem diversas atividades em suas páginas na internet.



Veja a programação:

- “Usos esquecidos, objetos preservados” – segundas e quartas, às 10h.

No dia primeiro de março, estreia a segunda temporada do projeto “Usos esquecidos, objetos preservados”, produzido pelos Núcleos de Acervo Museológico e Comunicação. A primeira temporada, publicada em novembro de 2020, atingiu mais de 150 mil visualizações.

A série aborda itens curiosos do acervo do Museu Imperial. A cada segunda-feira é proposto um novo desafio aos seguidores da instituição, trazendo a pergunta: “Você sabe que objeto é este?”. As respostas são dadas às quartas-feiras, acompanhadas de vídeos com a participação da museóloga Ana Luísa Camargo.

A veiculação dos conteúdos acontece às 10h, nas redes sociais e no site do Museu Imperial. Serão apresentados cinco objetos nesta temporada. A novidade, é que além de mostrar curiosidades, os vídeos trarão informações técnicas da museologia.



- “6 semanas de conservação preventiva” – terças e quintas, às 10h. A partir do dia dois de março, a série “6 Semanas de Conservação Preventiva” traz dicas de como conservar documentos e livros. O projeto é composto por 12 vídeos, produzidos pelo Laboratório de Conservação e Restauração do Museu Imperial, e explora os acervos do Arquivo Histórico e Biblioteca da instituição.

Os episódios serão disponibilizados às terças e quintas, às 10h, no canal do Youtube e no perfil do Instagram do Museu Imperial.

- “Memória Institucional” – quintas-feiras, às 12h.

Já é tradição nas redes sociais compartilhar fotos nostálgicas às quintas-feiras. Pensando nisso, a equipe do Núcleo de Comunicação do Museu Imperial desenvolve o projeto “Memória Institucional”. A partir de quatro de março, através de fotos e depoimentos que serão divulgados nas páginas do Museu no Instagram e Facebook, a série relembrará grandes momentos da instituição, que completa 81 anos de criação no próximo dia 29 de março.

- “Hora do Conto” da Biblioteca Rocambole – sextas-feiras, às 10h.

Para as crianças, a “Hora do Conto” no blog da Biblioteca Rocambole, com a participação do pedagogo Renato Lins, será veiculada às sextas-feiras, a partir das 10h. Os vídeos retornarão no dia 5 de março. A Biblioteca Rocambole é a biblioteca infantil do Museu Imperial, e recebe esse nome em homenagem ao cachorro da princesa Isabel.

- “O Acervo do Museu Imperial me contou…” – 18 de março, quinta-feira, às 16h.

Sucesso em 2020 com a série de lives “Anuário do Museu Imperial – debates”, a Área de Pesquisa do Museu Imperial, composta por Alessandra Fraguas e Leandro Garcia, continuará produzindo transmissões neste ano.

- “O acervo do Museu Imperial me contou…” tem o objetivo de promover encontros virtuais com os pesquisadores que utilizaram o acervo da instituição como fonte para os seus trabalhos. A primeira transmissão de 2021 acontecerá no dia 18 de março, às 16h, no canal do Museu no

Youtube.