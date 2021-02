Veículos especiais começam a circular de forma experimental em Petrópolis para turistas e moradores Divulgação

Petrópolis - De hoje (12) até a próxima terça-feira (16), petropolitanos e turistas terão uma opção a mais de lazer no município. De forma experimental, quatro modalidades de veículos turísticos estão circulando pelo Centro Histórico e arredores.



Tem jipe, tuk tuk motorizado, carro antigo e trenzinho. Também havia previsão de passeio em carruagem elétrica, mas este foi suspenso por problemas técnicos (o veículo passa por manutenção). Os percursos dos jipes e carros antigos podem se estender até o Palácio Quitandinha. Alguns também fazem parada no Trono de Fátima.



Além dos empresários responsáveis por cada uma das modalidades, o início da atividade foi acompanhado pelo secretário de Turismo, Samir El Ghaoui; pelo presidente da CPTrans, Luciano Moreira; e pela coordenadora da ação pela Turispetro, Marília Mills; assim como o assessor Especial da Turispetro, Rogério Elmor.



“A intenção, com esta etapa experimental, é enriquecer e fortalecer cada vez mais o setor, atendendo turistas, veranistas e os próprios petropolitanos", frisou Samir.



O embarque dos tuk tuks acontece na praça Princesa Isabel, enquanto os carros antigos (veículo inglês Vauxhall, do ano 1949) acontece na praça 14 Bis. Os trenzinhos continuam na calçada do Museu Imperial e os jipes, na rua Alfredo Pachá.



O cumprimento dos protocolos de saúde, como higienização dos veículos, disponibilização de álcool em gel e uso de máscaras são exigências e serão rigorosamente observados.



Apesar de não haver ponto facultativo, há previsão de aumento na circulação de petropolitanos e turistas nos próximos quatro dias. De acordo com o último levantamento da Secretaria de Turismo (TurisPetro), a taxa média de ocupação hoteleira (levando em conta os decretos municipais que determinam o funcionamento de apenas metade dos leitos, em função da pandemia), está em 63,24% do primeiro ao quinto distrito do município.



Atualmente, Petrópolis conta com 113 meios de hospedagens, entre hotéis, pousadas e hostels com 6.828 leitos. Os visitantes e turistas encontrarão 22 museus e centros culturais preparados para a recebê-los.