Publicado 28/02/2021 13:52

vacinação contra a COVID-19 na cidade. Na terça-feira (2), a Secretaria de Saúde inicia a vacinação de profissionais de saúde com mais de 60 anos e profissionais de saúde com menos de 60 anos com comorbidades. O cadastro para a vacinação deste público foi aberto neste sábado (27) e deve ser feito no Petrópolis - A prefeitura de Petrópolis continua ampliando a campanha decontra a COVID-19 na cidade. Na terça-feira (2), a Secretaria de Saúde inicia a vacinação de profissionais de saúde com mais de 60 anos e profissionais de saúde com menos de 60 anos com comorbidades. O cadastro para a vacinação deste público foi aberto neste sábado (27) e deve ser feito no site da prefeitura

Para se cadastrar, o interessado deve clicar no banner “Vacinação”, que está em destaque no site da prefeitura, e em seguida escolher a opção “Cadastramento Profissionais de Saúde”. Daí em diante, basta seguir o passo a passo, informando os dados pessoais. Profissionais de Saúde com comorbidades deverão informar no momento do cadastro o tipo de comorbidade e apresentar, no dia da vacinação, laudo médico ou documento que comprove a doença. A Secretaria de Saúde irá disponibilizar, por dia, 200 vagas para vacinação deste público.

“Com isso daremos mais um passo dentro da campanha de vacinação contra a Covid-19. Temos adotado todas as medidas para agilizar a vacinação dos petropolitanos, mas é preciso que tenhamos mais vacinas. Todos os esforços estão sendo feitos neste sentido junto à Secretaria de Estado de Saúde e ao Ministério da Saúde“, afirma o prefeito interino, Hingo Hammes, lembrando que o envio de mais doses para Petrópolis esteve na pauta de reuniões em Brasília esta semana.

A vacinação dos profissionais de Saúde com mais de 60 anos e com comorbidades começa nesta terça (02/3) no Hospital Nelson de Sá Earp, no Bingen. O ponto de vacinação irá funcionar de segunda a sexta-feira das 9h as 16h. Profissionais de saúde deverão apresentar, no dia da vacinação, carteira do Conselho de Classe. Aqueles que têm menos de 60 anos, com comorbidades, deverão portar laudo médico que comprove o tipo de doença apontada no cadastro.

“Seguimos ampliando a vacinação dentro da primeira fase da campanha, de acordo com a disponibilidade de vacinas que chegam à cidade. Estamos com a vacinação em andamento para aqueles que tem entre 85 e 89 anos, assim como pacientes acamados com mais de 60 anos. Continuaremos ampliando a vacinação para idosos e para os demais públicos, de acordo com a disponibilidade de vacinas “, assinala o secretário de Saúde, Aloisio Barbosa da Silva Filho.