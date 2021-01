Por O Dia

Publicado 05/01/2021 08:32

Petrópolis - O prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes , e o novo secretário municipal de, Aloísio Barbosa Filho, estiveram no Hospital Alcides Carneiro (HAC) no início da noite desta segunda-feira (4). A visita foi feita logo após o anúncio da nomeação do secretário. Eles estiveram em vários setores da unidade e conversaram com alguns funcionários.O objetivo era verificar, pessoalmente, o funcionamento e demandas que existem no hospital. O mesmo será feito em outras"Temos muito trabalho pela frente, mas vamos dar o nosso melhor para garantir que o sistema funcione da melhor maneira possível, dando à população aquilo que é direito de todos", garantiu o