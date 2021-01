Vereador Hingo Hammes (DEM) foi eleito presidente da CMP na nova legislatura e vai comandar interinamente a prefeitura de Petrópolis Reprodução/Internet

Por Marco Antonio Pereira

Publicado 02/01/2021 12:38

Prefeitura - O vereador Hingo Hammes (DEM) foi eleito presidente da Câmara Municipal de Petrópolis (CMP) em votação realizada no início da tarde desta sexta-feira (1º), e se tornou o primeiro presidente do Legislativo a assumir interinamente o cargo de prefeito no início do mandato.

A posse do presidente da Câmara como prefeito é uma determinação do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ), seguindo o que prevê a Lei Orgânica Municipal nos casos de impossibilidade de o candidato mais votado nas últimas eleições municipais assumir o cargo.



Nova composição da mesa diretora da Câmara Municipal de Petrópolis Reprodução

eleições. Rubens Bomtempo (PSB) - candidato que venceu as eleições municipais do ano passado - teve seu recurso para registro de candidatura negado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o que fez com que Petrópolis tenha que realizar novas

Hingo pediu o apoio dos demais parlamentares para a administração da cidade e salientou a importância da união de todos na busca de soluções para questões urgentes, como o atendimento a pacientes com sintomas de COVID-19: "É hora de deixarmos de lado qualquer questão político-partidária. Precisamos nos unir, trabalhar para administrar a cidade, garantindo que a população tenha acesso aos serviços públicos”, afirmou.



"Sabemos que são muitos os desafios, mas, com independência, serenidade e responsabilidade vamos buscar novas ideias. Queremos colocar em prática ações e projetos que efetivamente façam diferença no dia a dia da população, buscando novos caminhos e corrigindo os rumos sempre que necessário", declarou Hingo na sessão em que foi escolhido presidente da Câmara.

Câmara Municipal de Petrópolis (CMP) Reprodução

Gilda Beatriz (PSD), Marcelo Lessa (SD), Yuri Moura (PSOL), Eduardo do Blog (Republicanos) e Octávio Sampaio (PSL) também concorreram ao cargo de presidente da Casa. Hingo foi eleito com seis votos, contra dois de Gilda e Lessa, e um único voto para os demais.



Legislativo nos próximos meses, até a definição da situação no Governo Municipal com a possível convocação de novas eleições municipais. Ambos foram empossados no mesmo dia em suas respectivas funções, junto com Gil Magno (DC), 1º suplente do

O colegiado elegeu Fred Procópio (PL) como 1º vice-presidente da CMP. Ele vai comandar o Legislativo nos próximos meses, até a definição da situação no Governo Municipal com a possível convocação de novas eleições municipais. Ambos foram empossados no mesmo dia em suas respectivas funções, junto com Gil Magno (DC), 1º suplente do vereador eleito Paulo Igor, que morreu na quinta-feira (31), vítima da COVID-19.

Como uma das primeiras medidas Hingo anunciou o tenente-coronel Gil Kempers como novo secretário municipal de Defesa Civil e Ações Voluntárias. A justificativa é a preocupação com o período de chuvas de verão, quando a cidade tem que estar preparada para enfrentar situações de emergências.

Kempers foi comandante do 15º Grupamento de Bombeiro Militar de abril de 2019 a outubro de 2020.