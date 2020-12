Mais quatro deslizamentos foram registrado em Petrópolis no dia de Natal Reprodução/Internet

Publicado 26/12/2020 08:47

Petrópolis - A Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias de Petrópolis registrou quatro novas ocorrências no dia de Natal. Foram deslizamentos em diferentes pontos da cidade.

Na rua Hélio Bittencourt, no Centro, uma pedra rolou e obstruiu a via conhecida como “rua do Túnel”. agentes da DC estiveram no local e interditaram preventivamente a rua. Neste sábado será feita uma avaliação técnica no local pelos engenheiros do órgão.

No bairro Siméria um novo deslizamento atingiu uma casa, mas os moradores já haviam deixado o local antes do incidente. As outras ocorrências aconteceram no Independência e em Itaipava, sem atingir residências. Ninguém ficou ferido.



Até o momento são 27 ocorrências devido às chuvas das últimas 72 horas. Ao todo são 22 residências interditadas, sendo 12 no Siméria, cinco no São Sebastião e cinco no Independência. 17 famílias foram atendidas e 64 pessoas estão desalojadas segundo os registros da Secretaria de Assistência Social (SAS). Nenhuma família procurou o ponto de apoio e estão abrigadas em casas de familiares. Não houve feridos.



A Secretaria de Assistência Social atendeu 17 famílias, que foram cadastradas para dar prosseguimento na solicitação do auxílio a que tem direito e aquelas que se enquadrarem nos requisitos serão encaminhadas para solicitar o Aluguel Social. Vale destacar que esse primeiro atendimento da SAS é para cadastrar as famílias.

O próximo passo é uma verificação se cada solicitante se enquadra no perfil socioeconômico para receber o benefício. Dentre os requisitos estão a renda familiar de até três salários mínimos, e também o requerente não possuir outro imóvel próprio ou ser locador do imóvel interditado.