Publicado 20/12/2020 09:40 | Atualizado 20/12/2020 09:48

Petrópolis - O prefeito eleito de Petrópolis, Rubens Bomtempo (PSB), teve seu recurso para registro de candidatura negado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) neste sábado e a cidade agora corre o risco de ter que realizar novas eleições.

Segundo especialistas da área jurídica, Bomtempo pode entrar com um pedido de agravo regimental no órgão, questionando a decisão do relator do processo, o ministro Sérgio Silveira Banhos. Porém, isso só aconteceria após o recesso da Justiça, em 2021. Nesse caso, quem assume oa partir de 1º de janeiro será o novo presidente da Câmara Municipal