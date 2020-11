Câmara dos Vereadores do Rio terá 19 novos vereadores Fausto Maia / Parceiro / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 16/11/2020 07:20 | Atualizado 16/11/2020 13:35

Rio - Dos 51 vereadores eleitos no Rio 18 não estavam na casa legislativa nos últimos quatro anos. Tarcísio Motta, do Psol, foi o mais votado na capital, obtendo 86.243 votos. Carlos Bolsonaro (Republicanos), filho do presidente Jair Bolsonaro, foi o segundo mais votado, com 71 mil votos.

Estreante na política, o youtuber e policial militar licenciado Gabriel Monteiro surpreendeu e ficou entre os três mais votados, com 60.326 votos.

Completam a lista dos cinco mais bem votados nas eleições municipais, o ex-prefeito do Rio e pai do presidente da Câmara dos Deputados Cesar Maia (DEM), com 55.031 votos e Chico Alencar (PSOL), com 49.422 votos.

A viúva da vereadora Marielle Franco, assassinada em março de 2018, Mônica Benício (PSOL), teve a 10ª maior votação e conseguiu se eleger pele primeira vez.

Além de Gabriel Monteiro e Mônica Benício, outros nomes que renovam a casa legislativa são: Chico Alencar; Marcos Braz; Tainá de Paula; Luciano Vieira; Monica Benício; Marcio Ribeiro; Ulisses Marins; Laura Carneiro; Thais Ferreira; Celso Costa; Pedro Duarte; William Siri; Waldir Brazão; Marcio Santos de Araujo, Rogério Amorim e Vitor Hugo.

SAIBA QUEM SÃO OS 51 VEREADORES ELEITOS:

Tarcísio Motta (PSOL) - 86.243

Carlos Bolsonaro (Republicanos) - 71.000

Gabriel Monteiro (PSD) - 60.326

Cesar Maia (DEM) - 55.031

Chico Alencar (PSOL) - 49.422

Marcos Braz (PL) - 40.938

Rosa Fernandes (PSC) - 26.409

Carlo Caiado (DEM) - 26.212

Tainá de Paula (PT) - 24.881

Luciano Vieira (Avante) - 24.070

Monica Benício (PSOL) - 22.919

Inaldo Silva (Republicanos) - 21.885

Teresa Bergher (Cidadania) 21.131

Felipe Michel (PP) - 20.936

João Mendes de Jesus (Republicanos) 20.811

Junior da Lucinha (PL) - 19.732

Marcio Ribeiro (Avante) - 19.383

Vera Lins (PP) - 19.242

Tânia Bastos (Republicanos) - 19.027

Thiago K. Ribeiro (DEM) - 18.960

Rafael Aloisio Freitas (Cidadania) - 18.851 votos

Jorge Felippe (DEM) - 18.507

Verônica Costa (DEM) - 17.939

Alexandre Isquierdo (DEM) - 17.764

Reimont (PT) - 16.082

Jairinho (Solidariedade) - 16.061

Luiz Carlos Ramos Filho (PMN) - 15.602

Luciana Novaes (PT) - 15.311

Willian Coelho (DC) - 15.126

Dr Carlos Eduardo (Pode) - 15.026

Paulo Pinheiro (PSOL) - 14.760

Ulisses Marins (Republicanos) - 14.660

Laura Carneiro (DEM) - 14.646

Thais Ferreira (PSOL) - 14.284

Zico (Republicanos) - 13.964

Jair da Mendes Gomes (PROS) - 13.595

Wellington Dias (PDT) - 13.327

Marcelo Arar (PTB) - 12.330

Jones Moura (PSD) - 11.597

Renato Moura (Patriota) - 10.588

Celso Costa (Republicanos) - 10.523

Dr João Ricardo (PSC) - 10.227

Pedro Duarte (Novo) - 10.069

William Siri (PSOL) - 9.957

Dr Gilberto (PTC) - 9.445

Rocal (PSD) - 9.280

Dr Marcos Paulo (PSOL) - 9.009

Waldir Brazão (Avante) - 8.332

Marcio Santos de Araujo (PTB) - 7.467

Rogério Amorim (PSL) - 6.719

Vitor Hugo (MDB) - 5.423