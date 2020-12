Prefeito eleito, Roninho do PSD, e o vice-prefeito, Alexandre Sardinha, foram diplomados pela Justiça Eleitoral. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Aperibé - O Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de janeiro(TRE-RJ) diplomou o prefeito eleito de Aperibé, no Noroeste Fluminese, Ronald de Cássio Daibes Moreira, o Roninho, e o vice-prefeito, Alexandre Sardinha. O ato foi realizado seguindo os protocolos recomendados pela Organização Mundial de Saúde em razão da pandemia da Covid-19 e ocorreu na Avenida João Jasbick, no Fórum, localizado no Bairro Dezessete, na cidade vizinha em Santo Antônio de Pádua. Os vereadores eleitos também foram diplomados na ocasião.



Roninho usa suas redes sociais para registrar sua satisfação e compromisso com a população aperibense. "Ontem (17/12) foi um dia muito especial para todos nós. Foi o grande dia da nossa diplomação. Aperibé pode ter certeza de que dias incríveis estão por vir! Gratidão é a palavra que define exatamente o sentimento que tenho. Gratidão primeiramente a Deus, que me deu forças e a oportunidade de mudar a vida das pessoas. Transformar a nossa cidade para melhor é uma missão que eu aceito de bom grado, e vou fazer o meu melhor! Gratidão às pessoas. À aquelas que acreditaram em mim e depositaram na urna seu voto de esperança, e até mesmo à aquelas que não votaram em mim, mas exerceram sua cidadania; esses eu quero dizer que vou abraçar também, e mostrar o meu trabalho. Obrigado a todos!"

Relembre a eleição:

Roninho, do PSD teve 49,39% dos votos. Foram 7.375 votos no total. O candidato derrotou o atual prefeito Vandelar, que ficou em segundo lugar com 44,98% (31,56 votos). A eleição em Aperibé teve 15,57% de abstenção, 1,34% votos brancos e 3,51% votos nulos. Roninho tem 50 anos, é casado, tem ensino médio completo e declara ao TSE a ocupação de militar reformado. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 222.459,99. O vice é Alexandre Sardinha, do Solidariedade, que tem 50 anos. Os dois fazem parte da coligação Aperibé para o povo, formada pelos partidos PSD e Solidariedade.



Roninho - PSD - 49,39%

Vandelar - PSDB - 44,98%

Magno do Bar - DEM - 5,63%