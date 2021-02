Estabelecimentos notificados ficam em Corrêas e em Itaipava e receberam multas que variam de R$ 800,00 a R$ 2 mil Divulgação/Ascom

Por O Dia

Publicado 28/02/2021 14:26

Petrópolis - Três estabelecimentos foram multados na Operação Choque de Ordem, realizada na noite de sexta-feira, no Centro e nos distritos. Os locais foram flagrados descumprindo os decretos municipais relacionados à pandemia. Além de haver aglomeração, as equipes constataram que os estabelecimentos estavam funcionando após o horário permitido.



A Operação Choque de Ordem aconteceu em conjunto com a Guarda Municipal, Polícia Militar, fiscalização de Posturas e Comdep. O Conselho Tutelar também participou da ação fazendo abordagens de adolescentes, principalmente na Praça da Liberdade. O vereador Octávio Sampaio, da Comissão de Segurança da Câmara Municipal, acompanhou a operação.



Os estabelecimentos notificados ficam em Corrêas e em Itaipava e receberam multas que variam de R$ 800,00 a R$ 2 mil. A ação teve início por volta das 20h, pelo Centro. Na 13 de Maio, bares e restaurantes foram fechados à meia noite e equipes da Comdep também trabalharam na madrugada para garantir a higienização das calçadas da via.



A Prefeitura reforça que a importância de a população manter as medidas de prevenção à COVID-19, com uso de máscaras, distanciamento e cuidados com a higienização.