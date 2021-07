A skatista Pamela Rosa - skate

Publicado 25/07/2021 23:00

Rio - A brasileira Pâmela Rosa fez sua estreia pelo Brasil no skate na noite deste domingo e garantiu o sexto lugar na classificação geral. Com isso, ela ainda pode brigar por uma medalha na competição. Na ocasião, ela terá que torcer para que apenas outras duas skatistas da próxima bateria avancem, já que apenas as oito primeiras do ranking vão para a final.

Pela frente ainda tem outras duas brasileiras: Letícia Bufoni e Rayssa Leal, a fadinha de 13 anos.

Primeira medalha do Brasil

A primeira medalha do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio, enfim, saiu. Na madrugada deste domingo (24), Kelvin Hoefler ficou em 2º lugar no skate street masculino e garantiu a medalha de prata na estreia da modalidade nos Jogos. Completaram o pódio o japonês Yuto Horigome, com o ouro, e o americano Jagger Eaton, com o bronze.

O brasileiro começou muito bem e fez uma excelente volta, sem erros. Kelvin fez boas manobras e garantiu a nota 8.98, a maior nota na primeira parte da prova. Ele ainda contou com um tombo do líder do ranking mundial Nyjah Huston, favorito da prova, em uma das manobras.

Em sua segunda ida à pista, Kelvin voltou a ter uma excelente performance. O skatista mostrou boas manobras novamente e conseguiu mais 8.84 em sua segunda nota, somando 17.82 no total. Porém, viu Huston melhorar seu desempenho com uma volta quase perfeita que lhe rendeu 9.11. O americano chegou a 17.74, ficando ainda atrás de Kelvin, mas encostando no placar.

No entanto, o brasileiro não se intimidou. Kelvin abriu muito bem a fase das manobras com e garantiu mais 8.99, se mantendo na liderança. Apesar de ter zerado a segunda e a terceira tentativa, ele conseguiu uma boa manobra na sequência, mas quase caiu, levando um 7.58. Em sua última chance, Kelvin fez uma manobra espetacular e garantiu 9.34, pulando para a segunda posição.

O somatório de Kelvin na final foi de 36,15. Yuto Horigomi, o medalhista de ouro, alcançou 37,18, enquanto o terceiro colocado, Jagger Eaton, chegou em 35,35.

Entenda as notas



Um assunto que está tomando conta nas rede sociais durante as Olimpíadas de Tóquio é: "por que as notas das mulheres são mais baixas no skate?". A explicação, segundo o Jornal O Globo, é que para os juízes a base de avaliação é a mesma entre os sexos. Os jurados não fazem diferenciação entre homens e mulheres. O que muda, no julgamento, é a complexidade das manobras executadas.

Ainda de acordo com a matéria, a disparidade é porque, embora bem executadas, as manobras feitas até agora pelas mulheres, na visão dos jurados, são mais simples. A publicação exemplificou a explicação falando da segunda fase da competição, onde cada atleta pode fazer uma manobra. Enquanto os homens buscaram os corrimões mais altos, as mulheres se arriscaram nos mais baixos.

