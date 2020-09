Comentarista diz que roupa de repórter é apropriada para evento pornô e é demitido

Rio - O comentarista Dan McNeil, de 59 anos, fez uma postagem misógina e sexista no Twitter sobre a repórter Maria Taylor, de 33, e acabou sendo demitido. Ele afirmou que a roupa que a repórter usava para cobrir um jogo da NFL parecia um traje usado por atrizes pornô em premiações. "Repórter secundária da NFL ou apresentadora da cerimônia de premiação anual dos AVN (Adult Video News)?", escreveu Dan McNeil.

Galeria de Fotos A postagem que rendeu a demissão de Maria Taylor Reprodução Internet Dan McNeil foi demitido após a postagem misógina e machista Reprodução Internet Maria Taylor com a roupa criticada por Dan McNeil Reprodução Internet Maria Taylor recebeu o apoio de seus colegas de trabalho Reprodução Internet Maria Taylor Reprodução Internet

A mensagem foi considerada inaceitável pela Entercom Chicago, que o aconselhou a deixar o cargo após a repercussão negativa da postagem nas redes sociais. O post do comentarista trazia também uma foto de Maria Taylor enquanto fazia a cobertura do evento esportivo.

Maria não deixou a postagem passar batida e rebateu o comentário. "Bem, querido Danny, se você quiser continuar fazendo comentários sexistas sobre mim... por favor, traga sua misoginia com você para a contagem regressiva da NBA. Seremos anfitriões amanhã à noite. Ei, senhoras, lembrem-se de que podem usar tudo o que se sentirem confiantes!", escreveu a jornalista, que recebeu apoio de colegas de trabalho e até de jogadores como Demario Davis, dos New Orleans Saints.

"100 por cento inaceitável! É hora de os homens se levantarem, respeitarem e defenderem nossas mulheres. Em primeiro lugar, respeite o nome de Maria Taylor. Em segundo lugar, Maria Taylor é da família... Cara, você não quer problemas com ela", escreveu o jogador.

Jemele Hill, repórter da ESPN, também saiu em defesa de Maria. "Apenas mais um exemplo do que as mulheres têm que passar neste negócio. Uma grande conquista para Maria de fazer parte do time de futebol da noite de segunda-feira esta noite e aí vem um otário tentando minar um grande momento em sua carreira", escreveu.

Após toda a confusão, a apresentadora Rachel Williamson anunciou que McNeil não faz mais parte da empresa Entercom Chicago.

"Para cada um de nós nossas palavras têm poder. Para nossas marcas e personalidades no ar, isso é amplificado e traz maior responsabilidade em como escolhemos usar nossas vozes. O tweet de ontem à noite, e seu tom degradante e humilhante para uma colega apresentadora, era inaceitável". Decretou o fim do radialista falastrão. "As pessoas que são meu combustível. As pessoas que me apóiam. As únicas pessoas que podem me afetar são as que me amam. Eu sou MUITO grata por minha família do NBA Countdown. Mais uma vez, vocês me ergueram sobre um obstáculo. E me fizeram me sentir como uma rainha. Vamos arrebentar nas finais", disse.