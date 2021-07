Jogos Olímpicos de Tóquio - AFP

Publicado 26/07/2021 15:43

Rio - Neste domingo (25), os organizadores dos Jogos Olímpicos confirmaram o primeiro caso de Covid-19 nas Olimpíadas. A informação foi veiculada inicialmente pelo "Japan Times", que disse que o remador holândes, Finn Florijn, que competiu em bateria no Sea Florest Waterway, testou positivo na última sexta-feira (23).

Florijn, de 21 anos, está isolado, mas anteriormente estava na Vila Olímpica e ficou fora da repescagem do single skiff no sábado (24). Os organizadores estão em busca de contatos próximos do atleta, além disso, outro membro da equipe de remo holandesa, que não é atleta, testou positivo na última quinta-feira (22).

Não satisfeito com a sua prova, o atleta holandês estava otimista com a repescagem. "Agora, acabou tudo em um momento. Realmente não tenho muito mais o que dizer sobre isso".

Neste domingo (25), foram registrados dez novos casos de Covid-19, no entanto, as competições de remo seguiram normalmente, subindo o número de positivos para 132.

Foram 1.763 novos casos, em Tóquio, com acréscimo de 755 em apenas uma semana, além de seis dias consecutivos com esse número acima de mil e com aumento de 36,1% em relação à semana anterior.