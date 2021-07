Nonato - Reprodução

Publicado 26/07/2021 14:26

Rio - O Fluminense segue em busca de um reforço para o meio-campo, entre as opções para o setor, o volante Nonato do Internacional não será a única opção. De acordo com o site "NETFLU", o Tricolor está mapeando um jogador de algum país da América do Sul, cujo nome ainda não foi revelado.

Para o técnico Roger Machado, o volante do Colorado é o jogador ideal para o esquema tático montado pelo comandante do Fluminense, além de ser uma opção viável para ser uma peça de reposição de Yago Felipe e Martinelli.

A opção por um jogador estrangeiro está sendo avaliado pelo técnico que ainda não deu um aval para iniciarem as negociações. O volante Nonato ainda é a preferência de Roger Machado, que conta com o atleta como o plano A do Fluminense.