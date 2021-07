Luccas Claro - Lucas Mercon / Fluminense

Luccas ClaroLucas Mercon / Fluminense

Publicado 26/07/2021 13:01

Rio - Desfalque no último jogo do Fluminense pelo Brasileirão, contra o Palmeiras, o zagueiro Luccas Claro deve reforçar a equipe no primeiro duelo pelas oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Criciúma, nesta terça-feira (27). A informação é do site "ge.globo".

Se recuperando de uma fadiga muscular, Luccas treinou normalmente na manhã desta segunda-feira (26) no CT Joaquim Grava, em São Paulo, local de treinamentos do Corinthians.

Publicidade

O zagueiro ficou no Rio de Janeiro até o último domingo tratando do problema físico e embarcou para encontrar a delegação tricolor na terra da garoa.