Caio Paulista - Lucas Mercon/Fluminense

Caio PaulistaLucas Mercon/Fluminense

Publicado 26/07/2021 10:11

Rio - Vivendo grande fase no Fluminense, Caio Paulista pode ser um desfalque no Fluminense na primeira partida contra o Criciúma pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Segundo informações do portal "LanceNet", após o jogador ser substituído na partida contra o Palmeiras, ele voltou ao Rio de Janeiro no domingo para realizar exames médicos.

Durante o começo do segundo tempo, o camisa 70 sentiu um estalo na articulação e até tentou seguir em campo, mas acabou substituído por Luiz Henrique. Há grandes chances que não entre em campo na terça. O elenco do Fluminense vai direto de São Paulo para Santa Catarina.

Publicidade

A partida de ida entre Fluminense e Criciúma ocorre nesta terça, às 19h15, no Heriberto Hulse. O jogo de volta está marcado para sábado, às 16h30, no Maracanã.