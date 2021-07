Medina manda beijo após concluir manobra na bateria das quartas de final das Olimpíadas de Tóquio - Reprodução

Medina manda beijo após concluir manobra na bateria das quartas de final das Olimpíadas de TóquioReprodução

Publicado 26/07/2021 20:10 | Atualizado 26/07/2021 20:34

Rio - Pelo menos um dos representantes do surfe brasileiro já está garantido na semifinal da categoria nas olímpiadas de Tóquio. Isso porque Gabriel Medina venceu, na noite desta segunda-feira (manhã de terça no Japão), o francês Michel Bourez, por 15.34 a 13.65 e avançou à próxima etapa da competição. Brasileiro enfrentará na japonês Kanoa Igarashi, que também venceu sua bateria.



Em dia de mar revolto e ondas grandes na praia de Tsurigasaki, o brasileiro líder do ranking mundial manteve sua estratégia de surfar um número alto de ondas logo no início da bateria. Apesar do volume, o Medina começou atrás nos primeiros dez minutos de prova.sumiu a ponta e se manteve à frente no placar durante toda a bateria.

Aos 17 minutos de prova, o brasileiro concluiu uma das manobras mais bonitas das olímpiadas até o momento: um backside de full rotation, que lhe rendeu uma nota 9. O francês até tentou brigar no fim, com um belo tubo, mas não conseguiu a nota suficiente para ultrapassar o brasileiro.

Publicidade







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por •s (@prideyasdina)

Na semifinal, Medina enfrentará o japonês Kanoa Igarashi (JAP), que venceu o americano Kolohe Andino na sua bateria, que abriu o dia de provas na categoria. Com o avanço da dupla, a rodada deve começar no início da madrugada de terça-feira.



A rodada final do surfe nas olímpiadas de Tóquio foi antecipada devido à previsão da chegada de um tufão no país. Com a decisão, o Brasil poderá ter novas medalhas na madrugada desta terça.



Ítalo Ferreira, que disputa as quartas com o japonês Hiroto Ohhara também é favorito para avançar à semifinal. A bateria do brasileiro natural de Baía Formosa, no Rio Grande do Norte, será a terceira da noite. A bateria começa às 20h12.



Já as semifinais, começam por volta das 00h45, de terça-feira. No caso da final, que pode render até duas medalhas no masculino deve começar por 3h48.