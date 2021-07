Pedro China - Vitor Melo/Nova Iguaçu FC

Publicado 26/07/2021 17:30

Rio - O Botafogo acertou a contratação de mais um jogador do Nova Iguaçu. Trata-se do meia Pedro China, de 19 anos, um dos destaques do laranjão nas categorias de base. A informação é do jornalista Thiago Franklin.

Pedro veste a camisa 10 do Nova Iguaçu no sub-20 e marcou dois gols em oitos jogos no estadual da categoria. No ano passado, o jogador entrou em campo pela equipe profissional em quatro oportunidades.

As negociações pelo atleta seguem os moldes das contratações de PV (negociado recentemente com o Internacional), Kayque e Lucas Mezenga, que também vieram emprestados pelo clube da Baixada Fluminense. China chega por empréstimo e o Botafogo tem opção de adquirir 50% dos direitos econômicos ao término do período, que acontece no dia 31 de dezembro de 2022.