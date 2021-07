Pedro Raul - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 26/07/2021 13:00

Rio - Neste fim de semana o Botafogo conseguiu não só uma vitória no campo, como também nos tribunais. O Alvinegro reverteu a decisão da Justiça que penhorava R$ 665.715,71 da venda de Pedro Raul para o Kashiwa Reysol, do Japão. Segundo informações do "ge.com", a decisão foi tomada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. A união ainda pode recorrer da decisão.