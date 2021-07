A ocorrência foi registrada na 54ª DP - Reprodução

Publicado 23/07/2021 17:33 | Atualizado 23/07/2021 17:46

Belford Roxo - Policiais militares do 39º BPM prenderam um homem na noite desta quinta-feira (22/07), no bairro Santo Antônio, em Belford Roxo, que seria integrante de uma milícia na região.



De acordo com os agentes, com o preso, que não foi identificado, a polícia apreendeu uma pistola calibre 380.

A ocorrência foi registrada na 54ª DP, em Belford Roxo.