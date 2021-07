Segundo os agentes, o autor estava com um celular roubado. O registro foi feito pela vítima na 60ª DP (Campos Elíseos) - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 22/07/2021 18:22

Belford Roxo - Policiais civis da 54ª DP (Belford Roxo) prenderam em flagrante, na noite desta quarta-feira (21/07), um homem pelo crime de receptação. Ele foi capturado em Belford Roxo, após monitoramento do setor de inteligência.

Segundo os agentes, o autor estava com um celular roubado. O registro foi feito pela vítima na 60ª DP (Campos Elíseos). De acordo com as investigações, ele possuía uma anotação criminal pela prática de tráfico de drogas.