Os artistas e demais segmentos que produzem cultura podem se inscrever no Mapa Cultural de Belford RoxoRafael Barreto / PMBR

Publicado 21/07/2021 16:50 | Atualizado 21/07/2021 17:08

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo publicou, em Diário Oficial, a abertura do Orçamento Fiscal para ono valor de R$ 3.106.367,21. O valor será destinado para o pagamento dos artistas da cidade que foram atingidos pela pandemia, como determina a Lei Aldir Blanc. As inscrições para o Mapa Cultural (que propiciará o benefício do pagamento em dinheiro para os 300 selecionados) vão até 31 de agosto no site www.prefeituradebelfordroxo.rj.gov.br/cultura . O preenchimento do Mapa Cultural é fundamental para que a Prefeitura crie o cadastro para poder pagar os subsídios previstos na lei. A premiação varia de R$ 8.400 a R$ 10 mil. O resultado deverá ser publicado no dia 21 de setembro.