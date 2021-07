Belford Roxo

Inocentes de Belford Roxo realizará audição de passistas com celebridades do samba

Estão previstas mais duas audições e as mesmas serão fechadas ao público devido à pandemia do Covid-19. Mais informações no instagram: @passistasinocentes2022

Publicado 19/07/2021 22:40 | Atualizado há 23 horas