Guarda Municipal, Ouvidoria e Conselho se uniram para resolver o caso do meninoDivulgação

Publicado 20/07/2021 19:16

Belford Roxo - A Ouvidoria Geral de Belford Roxo recebeu em sua sede, denúncia feita por uma mulher não identificada, relatando maus-tratos à uma criança. Ela alegou que estava entrando em uma loja de doces localizada no centro do município quando percebeu que um menino aparentemente pedia ajuda. Diante do fato, a mulher se encaminhou até o órgão público para buscar orientações sobre o que poderia ser feito acerca do ocorrido.

A Ouvidoria, por sua vez, designou os colaboradores Ytalo Barbosa e Michael Holanda para se direcionarem até a casa de doces e, confirmando o problema, eles acionaram a Guarda Municipal. Os agentes conduziram o menor até o Conselho Tutelar, com o apoio dos inspetores Ferraz, Silva e Finamor, além da ouvidora geral Joice Bigatti e o assessor Ytalo Barbosa.

Na entidade, o conselheiro tutelar Alexander Macedo, que cumpria plantão, acolheu a demanda e informou à Ouvidoria que o menino iria passar por atendimento com a psicóloga Camila Alencar, para que o conselho pudesse se posicionar em relação ao caso e tomar as medidas cabíveis.

De acordo com o garoto, as agressões são cometidas pelo seu pai. Seu irmão mais novo e sua mãe também são vítimas. A Ouvidoria Geral irá acompanhar o caso junto ao Conselho Tutelar e garantir que a criança seja cuidada, ouvida e retirada de qualquer situação de vulnerabilidade, se assim for constatado.