Por O Dia

Publicado 07/03/2021 10:00

Rio das Ostras - Moradores de Rio das Ostras contam, há cerca de dois anos, com a Ouvidoria. O órgão tem autonomia própria e recebe e examina denúncias, reclamações, sugestões e elogios acerca da conduta dos integrantes da Guarda Civil Municipal como um todo. A partir desta segunda-feira, 1 de março, o departamento está em novo endereço, realizando os atendimentos presenciais no Centro da Cidadania, na Rua das Casuarinas, nº 595, no Âncora.É importante ressaltar que a Ouvidoria recebe somente assuntos relacionados à Segurança Pública do Município. O atendimento presencial acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e de 13h às 17h.Mas também pode ser feito de forma on-line por meio do endereço de e-mail: [email protected] O novo endereço busca preservar as pessoas que desejam fazer suas reclamações ou denúncias, já que antes o morador precisava procurar o prédio da Secretaria de Segurança Pública. Por conta da pandemia, para segurança de todos, o atendimento está limitado.A Ouvidoria é um órgão interno que funciona como um intermediário entre a população e a corporação da Guarda Civil Municipal. Ela também deve propor soluções, oferecer recomendações aos interessados, garantindo orientação, informações e resposta.