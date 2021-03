Obra do artista Binho Ribeiro decora a fachada da Fundação Rio das Ostras de Cultura Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/03/2021

Rio das Ostras - A Fundação Rio das Ostras de Cultura ganhou um presente que é uma autêntica obra de arte no final de semana e que vai somar muito para a cultura riostrense. O grafiteiro Binho Ribeiro, considerado como uma das referências de street art em todo mundo, pintou a fachada da entrada da sede administrativa da Fundação, com um trabalho inédito e exclusivo, deixando a sua marca na Cidade.



Binho, que veio a Rio das Ostras a convite dos empresários da Industrial Art para um trabalho na empresa, visitou a Fundação, elogiou o trabalho desenvolvido em nome da cultura de forma em geral e falou da arte urbana existente no município. “Pelo pouco tempo que estive nas ruas da Cidade, deu para ver algumas artes e perceber que existem bons artistas por aqui, embora ache que eles precisem de um amadurecimento organizacional. Isso vem com o tempo e com a troca de experiência. Tive a oportunidade também de conhecer alguns desses artistas e já trocar uma ideia com eles”, declarou.



Para integrar a paisagem da entrada, o artista grafitou um grande jardim com flores e uma abelha, marca do artista, na porta de entrada da sede. Outro trabalho de Binho na Cidade foi a pintura de uma baleia Jubarte para ilustrar a fachada da empresa Industrial Art como forma de homenagear Rio das Ostras. “Conheci a Praça da Baleia e soube que é um dos pontos turísticos mais visitados. Por isso, achei bacana fazer essa homenagem que foi aceita prontamente pelo pessoal da empresa. É importante ressaltar que o investimento que é feito na Cultura, seja pelo Poder Público ou pela iniciativa privada, eleva o nível da Cidade como um todo”, opinou Binho.



Para a presidente da Fundação Rio das Ostras de Cultura, o grafite feito por Binho Ribeiro é um presente que não tem preço. “Ficamos muito lisonjeados com a obra feita por esse consagrado artista aqui na nossa sede. A cultura da arte urbana, como o grafite, deve ser valorizada por todos. Já estamos vendo novos projetos para que possam ser feitos por esse artista na Cidade numa próxima oportunidade. Podem ter certeza que vem coisa boa por aí”, avisou a presidente.



HISTÓRICO DO ARTISTA - Fabio Luiz Santos Ribeiro (1971), conhecido com o nome artístico de Binho Ribeiro, é um dos precursores da street art no Brasil. Influenciado pelo movimento mais intenso que vinha dos guetos de Nova York em meados dos anos 80 (especialmente dentre os grupos de hip hop, skate e break), ao lado de amigos da cena paulistana, Binho começava a cavar seu espaço não só no Brasil, como desde cedo já aproveitava viagens pela América do Sul para deixar sua marca pelos muros.



De lá pra cá, seu aprimoramento técnico foi acompanhado da profissionalização. Suas obras ganharam espaço tanto nas ruas quanto em galerias pelos quatro cantos do mundo. Tóquio, Los Angeles, Nova York, Paris, Turim, Rochester, Cape Town, Hong Kong, Beijing, Amsterdã, Bruxelas, Beirute, Santiago, Buenos Aires, Osaka, Accra, dentre muitos outros países, além de praticamente todos os estados brasileiros já foram palco de seu trabalho.



Criou uma produtora cultural para estruturar e difundir a arte urbana no Brasil, desenvolve projetos personalizados para empresas como Johnnie Walker, Burn (Coca-Cola Company), P&G, Ford, Nestlé, além de parcerias com grandes artistas internacionais como Madonna.