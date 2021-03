O Empório da Estação, localizado na Praça do Trem, vai abrir as suas portas, das 14 às 20h, com grandes novidades para o público Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/03/2021 07:00

Rio das Ostras - As tardes de sábado em Rocha Leão serão bem especiais neste mês de março com o projeto “Tardinha no Empório”, já a partir do dia 6. O Empório da Estação, localizado na Praça do Trem, vai abrir as suas portas, das 14 às 20h, com grandes novidades para o público que vai poder conhecer um pouco do artesanato da região. O objetivo é fomentar e desenvolver o comércio local, valorizando os artesãos, agricultores e profissionais da localidade.



É importante frisar que, por conta da pandemia, todos os expositores seguem os critérios referentes às medidas restritivas de combate ao Covid-19 como forma de evitar a possibilidade de contágio e transmissão do vírus. Além disso, quem for ao Empório deve seguir todas as medidas de segurança, como uso de máscara, e manter o necessário distanciamento, entre outras.



Nesse sábado, dia 6, estarão no Empório: Adriana Rodrigues, do Ateliê da Dri; Renata Maris, da Sentinela Estamparia; Bruna Proença, da Brechózin e Doces Sonhos; Gabrielle Balonequer Borges, do Ateliê Laços Baby; Laila Silva, do Ateliê Sanlu; Teresa Pontestá, da Artes da Tetênfase; Aparecida Cortes, da Cida Atelefone; e Suelen Dias, da MakeUp Artist.