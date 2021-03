Com o meliante foram apreendidos uma bicicleta, que a PM suspeita ser produto de furto, faca, uma medalha e um mp3 Divulgação

05/03/2021

Rio das Ostras - Um homem foi detido nesta quarta-feira (3) no bairro Costazul em Rio das Ostras após tentar furtar uma residência. De acordo com a PM, a equipe recebeu uma denúncia via 190, de que a residência estava sendo furtada, a guarnição foi rapidamente para o local e chegando lá encontrou o homem já pulando o muro para a rua.



Ainda segundo a PM, ao notar a presença dos policiais o suspeito tentou fugir, mas logo foi capturado pelos agentes. Com ele foram apreendidos uma bicicleta, que a PM suspeita ser produto de furto, faca, uma medalha e um mp3. Ninguém foi feito refém.



A PM informou ainda que o suspeito é morador em situação de rua e já constava em seu histórico 19 passagens pela polícia, uma delas por estupro. O suspeito foi conduzido para a delegacia, mas como as vítimas não compareceram na delegacia, ele foi ouvido e liberado.