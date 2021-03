Empresários denunciam tentativa de extorsão de traficantes em Rio das Ostras Imagem meramente ilustrativa

Por Divulgação

Publicado 04/03/2021 15:11 | Atualizado 04/03/2021 15:26

Rio das Ostras - Empresários do Centro de Rio das Ostras, denunciaram que traficantes estariam exigindo propina para deixá-los trabalhar normalmente. Segundo os trabalhadores, as ameaças chegam por telefone e, caso eles não paguem uma quantia de R$3.800, os criminosos ameaçam a fechar o comércio.



Na última segunda-feira (1º) a proprietária de um estabelecimento que fica no Centro, entrou em contato com um portal de notícia local para relatar a ameaça que seus funcionários receberam. Por telefone, um homem ordenou que o estabelecimento pagasse o valor de R$3.800 até quarta-feira (3), caso o pagamento não fosse feito o comércio iria ‘pagar caro’. Desesperados, os funcionários fecharam as portas mais cedo que o horário normal.



“Estamos estudando a possibilidade de colocar um segurança na minha loja, pois estamos com medo do que pode acontecer, precisamos de mais segurança para trabalhar”, disse a proprietária do local.



Em outro estabelecimento também na área central de Rio das Ostras, os traficantes ameaçaram explodir o local, caso o pagamento não fosse feito.



A Polícia Militar esclarece que em alguns casos, trotes podem ocorrer, disse que está ciente de alguns relatos e orienta que os empresários que receberam a ligação de extorsão, ameaça, não efetue qualquer tipo e pagamento seja pessoalmente ou por transação bancária (depósitos ou transferências), orientou ainda que a vítima faça a sua denúncia, registrando boletim de ocorrência da Polícia Civil para a investigação.



“Esse tipo de crime é difícil de prevenir com o Policiamento Ostensivo, dependemos de uma investigação da Polícia Civil, tenho certeza que eles farão. Enquanto isso, vamos intensificar o policiamento na região de Nova Cidade e Centro”. Disse o comandante da 3ª CIA da PM em Rio das Ostras, Capitão Eduardo.