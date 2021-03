A PM chegou ao local através de uma denúncia anônima Divulgação/PM

Por Divulgação

Publicado 04/03/2021 14:52 | Atualizado 04/03/2021 14:58

Rio das Ostras - Um homem foi detido na madrugada desta quinta-feira (4), por volta de 00:30h, com pouco mais de R$4 mil em espécie em uma pousada no bairro Nova Aliança em Rio das Ostras. A PM chegou ao local através de uma denúncia anônima.



Segundo informações da PM, o valor era proveniente do tráfico de drogas, usado para compra de armas de fogo e drogas pra revenda. Ele foi levado para a 128ª Delegacia de Polícia de Rio das Ostras onde foi ouvido e liberado. O valor ficou apreendido na delegacia.