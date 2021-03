A Casa da Cultura é uma das unidades que pode receber os cursos livres Divulgação

Rio das Ostras - Já estão abertas as inscrições para vários Cursos Livres oferecidos pela Fundação Rio das Ostras de Cultura para a população. Os quatro primeiros cursos são de Desenho, Pintura Acrílica, Aquarela e Fotografia e serão realizados na Casa de Cultura.



Com mensalidades no valor de R$ 85, os cursos geram renda para os professores da arte do Município, que contam com a infraestrutura dos espaços da Fundação de Cultura. Os interessados devem procurar as unidades nas quais são realizadas as aulas.



A realização dos Cursos Livres, que terão turmas com número reduzido de alunos, é feita respeitando todos os protocolos de segurança e medidas protetivas decretadas para evitar o contágio e a transmissão do vírus Covid-19, respeitando a capacidade do espaço físico do local em atender as medidas de contenção da propagação do Coronavírus determinadas por Decreto Municipal.



O endereço da Casa de Cultura Dr. Bento Costa Júnior é Rua Bento Costa Júnior, 70, no Centro, em frente à Praça São Pedro.

CURSOS LIVRES:



AQUARELA – Durante o curso, que acontece na Casa de Cultura Dr. Bento Costa Júnior, o professor Willy Chung vai trabalhar os conteúdos teoria e harmonia das cores, valores e saturação cromática. Os alunos vão aprender a usar diferentes técnicas e materiais. As aulas serão às quartas-feiras, das 10h às 12h.



DESENHO – Esse curso, também ministrado pelo Willy Chung, tem como objetivo um melhor entendimento das formas de como aprender a ver e transpor o que se vê, de forma criativa para qualquer superfície, seja papel, madeira ou tela. As aulas serão às quartas-feiras, das 14h às 16h.



PINTURA ACRÍLICA – Ministrado pelo professor Arilson Rocha, o curso de pintura acrílica tem como objetivo aprender a usar as cores sobre o desenho e como utilizar a tinta acrílica em várias técnicas que ela permite. As aulas serão às sextas-feiras, das 9h30 às 11h30.



FOTOGRAFIA – O professor Alexandre de Araújo tem como objetivo fazer com que os alunos entendam os aspectos mais importantes que envolvem a arte da fotografia e suas técnicas. No curso, os alunos aprendem como compor uma fotografia corretamente, ajustar a luz para cada situação e a trabalhar com os controles manuais e demais recursos da câmera fotográfica. As aulas serão às quintas-feiras, das 10h às 12h e das 14h às 16h.