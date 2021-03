Rio das Ostras recebeu mais 1130 novas doses da vacina contra Covid na quinta, 25 Divulgação/Claudio Pacheco

Por O Dia

Publicado 02/03/2021 13:28 | Atualizado 02/03/2021 13:35

Rio das Ostras - Mais vacinas contra a Covid-19 chegaram a Rio das Ostras na quinta-feira, 25 de fevereiro. As 1.130 doses da Oxford/AztraZeneca vão reforçar a estratégia de imunização do Município.



Rio das Ostras está dando sequência ao Plano Municipal de Vacinação. Desde 19 de janeiro mais de 3.800 doses já foram aplicadas.



Até sábado, 27, estão sendo vacinados idosos a partir de 85 anos, em três pólos da Cidade. O atendimento acontece das 9h às 16h, nos seguintes locais:



· Escola Municipal Acerbal Pinto Malheiros - Rua Nova Friburgo, s/nº, Jardim Marilea



· Escola Municipal Rio das Ostras - Rua Santa Catarina, s/nº, Cidade Praiana



· Colégio Municipal Professora América Abdalla - Rua Carlos Viana, s/nº, Nova Esperança



Para receber a vacina, é preciso levar documento com foto e CPF ou Cartão SUS.



PROFISSIONAIS DE SAÚDE – Começou ontem, dia 25, e continua nesta sexta-feira, 26, a vacinação dos trabalhadores da Saúde de 50 a 59 anos, das redes pública e privada, que não atuam na linha de frente de combate à Covid.

A vacinação desses profissionais acontece na Unidade de Estratégia de Saúde da Família - ESF Dona Edimeia, em Nova Esperança, entre 9h e 16h.



Para ser vacinado, o profissional de Saúde deve levar documento de Identidade e carteira de registro profissional válida, emitida por Conselho de Classe e/ou Declaração do estabelecimento de Saúde público ou privado que comprove o vínculo empregatício ativo como trabalhador de Saúde.



Podem receber a vacina contra a Covid-19 os seguintes profissionais e trabalhadores da Saúde: médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais de educação física, médicos veterinários, e seus respectivos técnicos e auxiliares, além de trabalhadores de apoio que atuam nos serviços de Saúde.