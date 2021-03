No total foram 74 pinos de cocaína, um tablete grande de maconha e uma balança de precisão Divulgação

Por Divulgação

Publicado 05/03/2021 09:00

Rio das Ostras - Durante patrulhamento no Âncora na noite desta quarta-feira (3), por volta das 18h, a Polícia Militar de Rio das Ostras recebeu informações sobre venda de entorpecentes na Rua Amariles no bairro. Após observação e abordagem a PM conseguiu prender dois suspeitos com material entorpecente, dinheiro e material para embalar as drogas. No total foram 74 pinos de cocaína, um tablete grande de maconha e uma balança de precisão. A ocorrência foi registrada na 128ª DP em Rio das Ostras.



Segundo informações da 3ª CIA do 32 BPM, em fevereiro, o Grupamento de Ações Táticas (GAT) realizou 47 prisões em 28 dias. Mais de 1 kg de maconha e 1 kg de cocaína além de armas foram apreendidos em ocorrências em diversos bairros de Rio das Ostras.