Apenas um responsável por aluno está autorizado a receber o kit de gêneros alimentícios Divulgação/Claudio Pacheco

Por O Dia

Publicado 02/03/2021 12:54 | Atualizado 02/03/2021 12:56

Rio das Ostras - A Prefeitura de Rio das Ostras realiza a entrega dos kits de gêneros alimentícios para cerca de 22 mil alunos da Rede Municipal de Ensino a partir da próxima segunda-feira, 1º de março. Os alimentos, que atendem às necessidades nutricionais dos estudantes em todas as etapas da Educação Básica, substituem a merenda escolar dos dias letivos com atividades pedagógicas remotas (não-presenciais). A distribuição acontece nas escolas divididas por regiões, em dias diferentes, e será concluída em 10 de março.



Os itens que compõem os kits foram definidos pela Divisão de Nutrição da Secretaria de Educação, sob a coordenação da responsável técnica do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), garantindo a segurança alimentar dos alunos.

O distanciamento e demais regras de prevenção estão sendo seguidos pelas escolas na entrega dos alimentos Divulgação/Claudio Pacheco



Cada kit contém os seguintes alimentos: 2kg de açúcar refinado; 5kg de arroz; 3 pacotes de 200g de biscoito cream cracker; 1 pacote de 500g de café torrado e moído; 1kg de farinha de mandioca; 2kg de feijão preto; 1kg de fubá; 2 pacotes de 400g de leite integral em pó; 2 pacotes de 500g de macarrão; 900ml de óleo de soja e 1kg de sal.



Durante a entrega dos kits serão cumpridos os protocolos sanitários necessários à prevenção da Covid-19. O local de distribuição será demarcado com sinalização de distanciamento de 1,5m entre as pessoas e cada unidade escolar terá um servidor no portão que disponibilizará álcool 70º para a higienização das mãos de quem for receber o kit de gêneros alimentícios. O uso de máscara de proteção é obrigatório