Por O Dia

Publicado 02/03/2021 13:00

Rio das Ostras - O Centro de Triagem de Coronavírus de Rio das Ostras passa a funcionar em outro local, a partir desta segunda-feira, 1º de março.



O atendimento deixa o Centro de Saúde da Extensão do Bosque e passa a ser oferecido no Pronto-Socorro Municipal, que funciona 24h e, dessa forma, melhora a estratégia de controle da Covid-19 no Município.



O novo endereço do Centro de Triagem de Coronavírus é Rua Laércio Lúcio de Carvalho, 1075, no Parque Zabulão.



Com a mudança, serão retomados os atendimentos de especialidades médicas no Centro de Saúde Rio das Ostras, na Extensão do Bosque.