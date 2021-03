Kioski Bistrô - Divineia Divulgação/Jorge Ronald

Por O Dia

Publicado 02/03/2021 13:14 | Atualizado 02/03/2021 13:19

Rio das Ostras - Março promete ser delicioso em Rio das Ostras. Começou nesta segunda-feira, 1º de março, em 10 restaurantes da Cidade, a 6ª edição do Festival Gourmet Frutos da Terra.



Uma iniciativa do Núcleo Gourmet, com apoio institucional da Prefeitura de Rio das Ostras, o Festival ocorre anualmente com o melhor da gastronomia da Cidade.



O evento acontece até dia 14 de março, com pratos a partir de R$ 29,90. Os clientes poderão saborear as receitas nos próprios restaurantes participantes com toda segurança e cuidados devidos à pandemia. Mas se preferirem, os pratos também estarão à disposição no Delivery de cada estabelecimento.



O objetivo do 6° Festival Gourmet de Rio das Ostras é incrementar a economia, incentivar o consumo e valorizar a gastronomia e agricultura do Município.



Confira os restaurantes participantes:



Bartrô Restaurante e Bistrô



Prato: Redondo – R$ 49,90



Don Bistreco



Prato: Querida Baronesa – R$ 39,90



Huios Burguer



Prato: Boaz – R$ 29,90



Kioski Bistrô



Prato: Divineia – R$ 45,90



Macaxeira



Prato: Da Maniva a Magia – R$ 42,90



Nonna Cantina e Pizzaria



Prato: Duo da Terra – R$ 38,00



Petiscos Pub



Prato: Bobo Delícia – R$ 39,90



Provata



Prato: Jabá com Jerimum à la Provata – R$ 39,90



Rooster King



Prato: Raízes – R$ 39,90



Trik Trik Paradiso



Prato: Raízes da Terra – R$ 29,90