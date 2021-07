A ocorrência com os presos e drogas foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo) - Divulgação / 39º BPM

A ocorrência com os presos e drogas foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo)Divulgação / 39º BPM

Publicado 18/07/2021 15:26 | Atualizado 18/07/2021 15:27

Belford Roxo - Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) prenderam na manhã deste domingo (18/07) quatro criminosos, após diligência no bairro Roseiral. Com os bandidos foram apreendidos um rádio comunicador e drogas.

A ação dos agentes aconteceu com base em denúncias. A ocorrência, com os presos e as drogas, foi registrada na 54ª DP, em Belford Roxo