A tenente-coronel Daniela Neder com a Medalha Mérito Coronel AssunçãoDivulgação

Publicado 16/07/2021 13:00 | Atualizado 16/07/2021 13:01

Belford Roxo – A tenente-coronel Daniele Neder, comandante do 39º Batalhão de Polícia Militar, em Belford Roxo, foi agraciada na noite desta quinta-feira (15/07), com a Medalha Mérito Coronel Assunção. A honraria homenageia policiais militares e civis que se destacam no combate à criminalidade.

O evento aconteceu no pátio do 5° Batalhão de Polícia Militar, no bairro da Gamboa, na região portuária do Rio de Janeiro.



A Medalha Mérito Coronel Assunção foi criada em março de 1968, homenageando o coronel Joaquim Antônio Fernandes de Assunção, patrono do 5º BPM, e é entregue anualmente no aniversário do oficial.