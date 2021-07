Deputada federal Daniela do Waguinho afirmou que investir em saúde é proporcionar melhor qualidade de vida às pessoas - Divulgação

Publicado 15/07/2021 16:39 | Atualizado 15/07/2021 16:44

Belford Roxo - O governo federal liberou mais recursos para a Prefeitura de Belford Roxo investir na área da saúde. Foram pagos R$ 3,9 milhões, oriundos de recursos extras orçamentários que foram solicitados pela deputada federal Daniela do Waguinho (MDB-RJ). Com o dinheiro, a prefeitura poderá custear a assistência ambulatorial de média e alta complexidade, cujos valores são elevados.

Outra boa notícia, é que o governo federal já empenhou mais R$ 112 mil, garantia de que o pagamento será feito na conta do município. “O prefeito Waguinho (PSL) poderá seguir trabalhando em prol da população porque investir na saúde é trazer mais qualidade de vida para as pessoas”, destaca Daniela do Waguinho.

Através do trabalho da parlamentar em Brasília, Belford Roxo assegurou a implantação de um Complexo de Saúde no bairro Parque dos Ferreiras, onde funcionarão o Hospital da Mulher, o Hospital Infantil e uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A proposta inicial prevê que o Hospital da Mulher tenha 120 leitos, maternidade e um setor especializado no diagnóstico e tratamento de endometriose.

O Hospital da Criança terá cinco enfermarias com 27 leitos. Já a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) terá oito leitos.

“Nosso trabalho é feito de parcerias. Agradeço ao governador Cláudio Castro, ao deputado Márcio Canella, a toda equipe do Governo Federal e do prefeito Waguinho. Com união e bons projetos, contribuímos para o município avançar cada vez mais”, complementa Daniela do Waguinho.