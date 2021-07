Belford Roxo

Projeto Vitiligo e Vida promove evento de conscientização em Belford Roxo

O evento celebrou às diferenças com desfiles, exposição fotográfica, prestação de serviços com as empreendedoras locais, roda de conversa com a psicóloga Thaís Wandermur, apresentação de dança e música ao vivo.

